3x Mestdagh op EK: "Ik zwaai zodat ik niet papa of coach hoef te zeggen"

Kim: "Meestal probeer ik te zwaaien, zodat ik hem niet hoef aan te spreken en moet kiezen tussen papa of coach. Als hij ver staat en ik moet echt roepen, roep ik coach. Je moet toch een beetje correct blijven. In het begin is dat wel moeilijk. Maar als je papa roept op het veld, is dat ook raar."

Philip: "Ik vervul gewoon mijn rol als coach. Als we zoals gisteren iets gaan eten met het team dan heb ik soms wel eens de mogelijkheid om meer contact te hebben met hen, maar gisteren is dat niet gelukt. Vandaag ligt de focus weer op de volgende match. Dan is er bitter weinig tijd voor extra contact."

Hanne: "Ik heb meer aan mijn zus als er iets scheelt. Dan is zij de eerste persoon waar ik naartoe ga. Als we weg zijn, is hij de coach. Hij komt ook niet op onze kamer. Als we elkaar zien in de gang zeggen we wel "hallo". Alleen de andere speelsters komen op onze kamer."

Philip: "Ik neem afstand van het papa zijn. Ik stap niet binnen in een kamer van speelsters. Dat doe ik nooit."