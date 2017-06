Salumu blijft 5 jaar langer bij BC Oostende: "Na lange onderhandelingen"

Salumu begon zijn profloopbaan in 2009 bij BC Oostende en naast een uitstapje van een seizoen naar Leuven (2011-2012) was hij daar steeds actief. Het leverde hem vijf titels en zes bekers op. Ook dit jaar pakte BCO de dubbel.

Oostende is tevreden, al geeft manager Philip Debaere toe dat het heel wat overrredingskracht nodig had. "De toekomst van Salumu was lange tijd onduidelijk. Meermaals had hij laten verstaan dat de volgende stap in zijn carrière in het buitenland lag."

"BCO is echter steeds in de kansen van Salumu blijven geloven en na lange onderhandelingen zijn beide partijen tot een vergelijk gekomen."

"Oostende heeft zijn Belgian Lion kunnen overtuigen door hem een langetermijnsovereenkomst van 5 seizoenen aan te bieden. Jean neemt hiermee meteen de uitdaging aan om de komende jaren een leidersrol in het team op zich te nemen."