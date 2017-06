Het Valencia van Sam Van Rossom is (voor het eerst) kampioen van Spanje

Vrijdagavond zegevierde Valencia in eigen huis met 87-76 tegen Real Madrid. Daarmee was de eerste landstitel een feit, want de club van Sam Van Rossom had ook in de vorige twee ontmoetingen aan het langste eind getrokken. Alleen in het eerste finaleduel moest Valencia zijn meerdere erkennen in Real.

Goed nieuws dus voor Sam Van Rossom, die de finale wel aan zijn neus zag voorbijgaan. Onze landgenoot liep vorige maand een knieblessure op en hoopt fit te geraken tegen het EK eind augustus. Onze landgenoot deelde gisterenavond uiteraard wel in de dolle feestvreugde.