Sportief manager Cats: "We kunnen verrassing van EK worden"

Het opzet van coach en speelsters is de kwartfinales. Umans: "Dat is ambitieus, maar ook wel onderbouwd. We spelen tegen Montenegro, Rusland en Letland drie groepswedstrijden die een "challenge" zijn. We kunnen eerste eindigen, we kunnen vierde eindigen."

"Alles is mogelijk, maar de ambitie is door de eerste ronde te raken, liefst met zo weinig mogelijk inspanningen. Indien nodig spelen we nog een barragematch."

"De kwartfinale niet halen zou toch wel een ontgoocheling zijn. Maar gebeurt dat, moeten we een nauwkeurige analyse maken. De fundamenten in deze groep zijn goed, er is iets om op te bouwen. De gemiddelde leeftijd is 22 jaar, we kunnen nog zes tot acht jaar op deze groep bouwen."

Als België zesde wordt, mag het naar het WK. "Dat is het droomscenario."