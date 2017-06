Aalstar speelt al jaren in het Forum, maar die zaal is niet meer aangepast aan de moderne normen. De club droomt al jaren van een nieuwe thuisbasis en die krijgt het nu ook. In 2022 verhuist Aalstar naar een nieuwe arena op de Tragelsite.

"Na 12 jaar komt nu een einde aan de onzekerheid van het te beperkte Forum. We kunnen nu plannen maken voor de verdere uitbouw van de club. De werken starten eind 2019, de oplevering is in 2022."