Verlaat coach revelatie Brussels? "Ik zal nu spreken met Pau-Orthez"

De landstitel veroveren lukte Brussels niet, maar het speelde wel een opvallend goed seizoen. "We speelden de halve finales van de Beker van België en de finale van de Play-offs", zegt Crèvecoeur.

"Dat is heel mooi voor Brussels. We zijn een kleine club met een klein budget. Maar we zijn aan het groeien. Het wordt wel moeilijk om volgend seizoen nog beter te doen."

Maar zal Crèvecoeur volgend seizoen nog aan de slag zijn bij Brussels? De coach wordt in verband gebracht met de Franse eersteklasser Pau-Orthez. "Ik zal duidelijk zijn. Ik heb nog niets in handen van Pau. Maar ik zal nu spreken met die mensen. We zien wel wat de toekomst brengt."