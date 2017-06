Gillet is schuldbewust na duw: "Excuses aan iedereen"

Oostende wou eergisteren thuis de titel binnenhalen, maar dat was zonder een sterk Brussels gerekend. Dat won met 78-93.

De frustraties bij de thuisploeg eisten hun tol: in de slotminuut deelde Gillet - nochtans niet slecht bezig in de match - een forse duw uit. De poppen gingen aan het dansen: Oostende-coach Gjergja en -manager Debaere werden uitgesloten, het publiek bekoelde zijn woede op de refs.

Gillet reageerde kort op Facebook: "Het is een mooie sport als ze op de juiste manier gespeeld wordt. Ik neem de volle verantwoordelijkheid voor wat gisteren gebeurd is. Dat is niet de juiste manier en ik verontschuldig me bij iedereen die zich gekwetst voelt. Omdat uiteindelijk één ding ons allemaal samenbrengt: de liefde voor het spelletje."