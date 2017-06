Stephen Curry is dé vedette bij Golden State. Stephen Curry is dé vedette bij Golden State.

De Golden State Warriors hebben de Cleveland Cavaliers hun NBA-titel afgepakt: in de vijfde wedstrijd van de NBA-finale maakten Kevin Durant en Stephen Curry het verschil: 129-120. Voor Golden State is het de tweede titel in drie jaar. Vorig jaar gaven ze in de finale een 3-1-voorsprong uit handen tegen LeBron James en co.