Basketbalspeler Oostende beukt tegenstander tegen parket

"We hadden elke wedstrijd in de play-offs kunnen winnen. Het zou een stukje geschiedenis geweest zijn, maar het is ons net niet gelukt. Dat is frustrerend", reageerde Oostende-speler Jean Salumu.

"We begonnen niet goed aan de wedstrijd en Brussels knalde elke bal binnen. Zij straften elke fout af. Dat deed de wedstrijd dood voor ons."

In de slotfase liep het uit de hand. "Dat is normaal", vond Salumu. "We keken er erg naar uit om het kampioenschap te winnen. Dat lukt niet. Zo werd het wat bitsig."

Verliezen maakt deel uit van de sport. "Emoties ook. We moeten die in bedwang houden, maar af en toe moet je jezelf eens laten gaan. Nu is het belangrijk dat we het woensdag afmaken in Brussel."

"Wij hebben de sterkste ploeg. We moeten wel beseffen dat Brussels vecht tot het laatste moment."