Antwerp Giants halen spelverdeler Akyazili terug

De Antwerp Giants hebben een mondeling akkoord met Thomas Akyazili. "Eerstdaags tekent hij een contract van twee jaar", klinkt het bij de club.

Akyazili kon op belangstelling van verschillende clubs rekenen, maar de spelverdeler kiest voor de Antwerp Giants om zijn professionele carrière te starten.

De jonge Belg verdedigde al de kleuren van de jeugdteams van de Giants. Twee jaar geleden stak hij de grote plas over voor een plaats in de universiteitsploeg van Colorado. Daar speelde hij in twee seizoenen 63 wedstrijden.