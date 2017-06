Wauters over het EK: "Gebrek aan ervaring is ons grootste nadeel"

Bondscoach Philip Mestdagh wil met de ploeg naar de tweede ronde. Is dat een realistische ambitie? "Alles moet een beetje meevallen. We spelen drie matchen in onze poule. We vrezen dat Rusland wel een maatje te groot zal zijn, maar tegen Montenegro en Letland zouden we moeten kunnen winnen."

"We hopen dus op de tweede plaats in onze groep. Dan spelen we nog een eliminatiematch. Het is een beetje ingewikkeld, maar hopelijk wordt dat ons pad op het EK."

Alleen Ann Wauters en Marjorie Carpreaux speelden al eens een EK. Is ervaring het grootste gemis? "Ja, dat denk ik wel. We kunnen veel vertellen over zo'n EK en de speelsters waarschuwen, maar ze zullen het toch zelf moeten ondervinden. Er is plots meer druk, de spotlights staan aan. Het grote voordeel is wel dat de meeste speelsters nu profs zijn die in het buitenland spelen."