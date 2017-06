Samaey: "Zou ongezien zijn als de Warriors ongeslagen blijven in play-offs"

"De Warriors hebben die dominantie ook op het terrein getoond, zeker in de twee thuismatchen in Oakland. In Cleveland waren het niet de Warriors die gewonnen hebben, maar wel de Cavs die het vergaten af te maken."

"Misschien maakt Cleveland er toch nog 3-1 van, maar dan wordt het sowieso toch 4-1. Nu is er geen stoppen meer aan."

Dat zou ook wel eens het verhaal kunnen worden van de Belgische titelstrijd, ook al verweerde Brussels zich kranig in de eerste match tegen Oostende. "Er gaan weinig teams iets rapen in Oostende. Als het moet gebeuren, dan zal het in Brussels moeten zijn."

"Als Brussels vrijdag zijn thuismatch niet wint, wordt het een droge 3-0. Daar vrees ik wel wat voor, al hoop ik het niet, want zo'n 3-0 klinkt te hard voor de verliezende finalist. Maar als Oostende nog 2 keer wint, heeft het ook geen enkele nederlaag geleden in de nacompetitie. Dan zet je toch je stempel op het seizoen."