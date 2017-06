Brussels speelt voorrondes van Champions League en rekent op nieuwe zaal

Daarnaast kondigde Brussels aan dat het over afzienbare tijd in een nieuwe zaal hoopt te spelen. Alain Courtois, Brussels schepen van Sport, heeft plannen om een gloednieuwe zaal te bouwen in Neder-over-Heembeek, de gemeente waar Brussels ook nu zijn wedstrijden speelt.

De stad Brussel voert momenteel een studie uit over de vestiging van de zaal en heeft ook al een architect aan het werk gezet voor het bouwwerk voor 3.000 toeschouwers dat zo'n 500.000 euro zal kosten. De resultaten zullen midden juli gepresenteerd worden op een gemeenteraad.

Als de resultaten van de studie positief zijn, zouden de werken over anderhalf jaar moeten starten.

"De nieuwe zaal is een project dat ons al jaren na aan het hart ligt. Het is een noodzakelijke stap om de club te laten groeien", zegt voorzitter André De Kandelaer. "Het dossier zou sneller rond moeten geraken dankzij onze recente goede prestaties. Betere parkings zullen ook meer volk lokken. We hopen dat we 80% van de 3.000 plaatsen in de nieuwe zaal zullen kunnen vullen."