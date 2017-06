Meertens over basketbalsensatie Brussels: "Een club waar realisme regeert"

Het is een echte Brusselse club. De voorzitter en coach zijn tweetalig, maar hun belangrijkste verdienste is dat ze heel realistisch zijn.

"Samen met Antwerpen is Brussel een pionier in het Belgische basketbal. Dat was lang een tweestrijd tot de jaren 70. Maccabi Brussel was in 1986 de laatste titelfinalist en de club die daaruit groeide won de Beker in de jaren 90."

"Maar ook die ploeg is uiteindelijk failliet gegaan. Steile opgang en dan een faillissement was tekenend voor Brusselse ploegen. Dat is het grote verschil met het huidige Brussels."

"De club is gegroeid uit Excelsior Brussels, een traditieclub uit de lagere regionen. De club is gevraagd om naar de hoogste klasse te stijgen en de stad en het Gewest Brussel zijn meegegaan in dat verhaal."

"Het is ook een echte Brusselse club, een mix van Nederlandstalige en Franstalige mensen. En ik zie er allochtonen in de tribunes zitten. De voorzitter en coach zijn ook tweetalig, maar hun belangrijkste verdienste is dat ze heel realistisch zijn."