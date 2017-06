Curry en Durant smeren Cleveland 2e nederlaag aan in NBA-finale

In de 1e finalematch beten de Cleveland Cavaliers al in het zand. Ook afgelopen nacht was er niks te doen tegen het wervelende spel van Golden State.

Stephen Curry en Kevin Durant eisten zoals zo vaak een hoofdrol op in de zege van de Warriors. Curry maakte een triple-double (32 punten, 11 assists en 10 rebounds). Durant was goed voor 33 punten, 13 rebounds en 6 assists.

Bij de bezoekers kon LeBron James ondanks een triple-double (29 punten, 14 assists en 11 rebounds) de 14e zege op en rij van Golden State in deze play-offs niet voorkomen. In de finale leiden Curry en co nu met 2-0.