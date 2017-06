Belgian Cats gaan zwaar onderuit tegen topland Spanje

Emma Meesseman (archief) maakte 18 punten. Emma Meesseman (archief) maakte 18 punten.

De Belgische basketbalvrouwen hebben in een oefenmatch in Wevelgem kletsen gekregen van Spanje, de tweede van de Spelen: 48-87. Gisteren werd het nog 59-69. De Belgian Cats bereiden zich voor op het EK van 16 tot 25 juni in Praag.