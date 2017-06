Durant dirigeert Golden State naar duidelijke zege in eerste finalematch

Voor het derde jaar op een rij gaat de NBA-finale tussen de Warriors en de Cavs. De eerste veldslag kende een aantrekkelijk begin, maar al snel werd duidelijk dat Golden State in Oakland het laken naar zich toe zou trekken.

Bij de pauze stond er al een 60-52-tussenstand op het scorebord en vooral in het derde kwart duwden de Warriors nog eens stevig door. Kevin Durant was de grote uitblinker met 38 punten, Stephen Curry deed zijn duit in het zakje met 6 driepunters.

Golden State Warriors behoudt dankzij de demonstratie zijn ongeslagen status in de play-offs. Het boekte afgelopen nacht een 13e overwinning op een rij.