Van Rossom: "Hoop EK basketbal te halen, maar gezondheid van knie krijgt voorrang"

Van Rossom sukkelt met dezelfde knie als vorig seizoen.

Sam Van Rossom kreeg midden mei slecht nieuws te verwerken. Een nieuwe knieblessure houdt hem aan de kant tijdens de play-offs met Valencia en ook het EK met de Belgian Lions is in gevaar. De guard is geopereerd en hoopt op een snelle revalidatie. "Ik ben al begonnen met lichte oefeningen."