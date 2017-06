Cleveland vs Golden State episode III: versmachten de grote twee de NBA?

Voor de concurrentie ziet het er niet goed uit voor de komende jaren. Bij de Cavaliers liggen, op scherpschutter Kyle Korver na, alle belangrijke spelers nog onder contract volgend seizoen. De Warriors moeten Stephen Curry en Kevin Durant laten verlengen, al lijkt dat een formaliteit te zijn.

In de Eastern Conference zijn de Boston Celtics het best gewapend om iets aan de Cavaliers te doen de komende jaren. De meest succesvolle ploeg uit de NBA-geschiedenis mag in juni als eerste een speler selecteren in de jaarlijkse draft. Met Markelle Fultz (Washington) en Lonzo Ball (UCLA) lijkt dat een absolute topper te kunnen worden.

Daarnaast beschikken ze met Isaiah Thomas over één van de beste pointguards in de NBA en met Brad Stevens over één van de beste coaches. De Celtics moeten volgend seizoen dus de kloof proberen te dichten met de Cavaliers.

De Toronto Raptors, de nummer drie van dit seizoen, zien hun ploeg naar alle waarschijnlijkheid uit elkaar vallen. Ook voor traditieclubs New York Knicks of Chicago Bulls is een mirakel nodig om een mondje mee te kunnen spreken met de Cavaliers.