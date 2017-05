Wauters trekt naar Turkse club waartegen ze EuroCup-finale verloor

@AnnWauters12 Ann Wauters (36) is volgend seizoen nog altijd in Turkije te bewonderen. Ann Wauters (36) is volgend seizoen nog altijd in Turkije te bewonderen.

Volgend seizoen ruilt Ann Wauters de ene Turkse club voor de andere. Ze neemt afscheid van Agu Spor en tekende een contract bij Yakin Dogu. Opvallend, want Yakin Dogu is het team dat Wauters en Agu Spor versloeg in de finale van de EuropeCup.