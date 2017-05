Cats kunnen niet stunten tegen Rusland in oefenpot

concertphotographers.be De Cats tijdens de opwarming in Italië. De Cats tijdens de opwarming in Italië.

De Belgische basketbalvrouwen hebben met 57-48 verloren tegen Rusland in hun eerste wedstrijd op het vierlandentoernooi in Latina (Italië). De Belgian Cats bereiden zich daar voor op het EK van eind juni in Praag (Tsjechië).