Charleroi-coach Angillis: "De mensen zijn blijkbaar niet overtuigd"

Er zit Angillis wel iets dwars, namelijk zijn gebrek aan persoonlijk toekomstperspectief. Volgend seizoen deelt Brian Lynch de lakens uit als hoofdcoach. Dat betekent dat Angillis moet wijken.

"Ik heb nog een jaar contract in Charleroi. Het bestuur heeft me gezegd dat het me zou uitlenen aan een andere club als headcoach. Dat is niet gelukt of niet gebeurd en ik weet ook niet of ik in Charleroi assistent kan zijn van Lynch. Ik zit dus in het ongewisse."

"Ik zou het in elk geval ook volgend seizoen graag opnieuw proberen als headcoach. Dat had ik vorig jaar ook al duidelijk aangegeven, maar de mensen die beslissen zijn blijkbaar niet overtuigd. Dan moet ik me daar bij neerleggen."