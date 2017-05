Olympiakos moet het in Euroleague-finale zonder Lojeski stellen

Nu blijkt dat de Final Four van de Euroleague wel degelijk te vroeg komt voor de shooting guard. Lojeski is wel met zijn ploegmaats afgereisd naar Istanboel, waar de Final Four gespeeld werd.

"Het is plezant om er toch bij te zijn. Ik zal genieten van de sfeer en probeer het team te ondersteunen. Ik ben ontgoocheld dat ik niet kan spelen, maar ik wil toch van dit moment genieten", reageerde Lojeski.

Lojeski's aanwezigheid inspireerde de Grieken, want gisteren waren ze in hun halve finale sterker dan titelverdediger CSKA Moskou. De 34-jarige krijger Vassilis Spanoulis dirigeerde zijn team met 14 punten en 6 assists naar de finale. In de andere halve finale won thuisploeg Fenerbahçe verrassend van negenvoudig Euroleague-winnaar Real Madrid.