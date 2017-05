Van Rossom mist play-offs met Valencia door knieblessure

Op het EK basketbal moet spelverdeler Sam Van Rossom in september een sleutelrol vervullen bij de Belgian Lions. Maar dan mag zijn knie hem niet dwarsbomen.

"Gisteren moest ik afhaken op training met pijn in mijn linkerknie", zegt Van Rossom. "Ik moet nog onderzoeken ondergaan. Maar het is wel dezelfde knie waarvan ik vorig seizoen last had. En het lijkt erop dat het een vergelijkbare blessure."

Van Rossom zag vorig seizoen helemaal de mist ingaan door knieproblemen en miste de EK-kwalificaties met de Belgian Lions. Dit seizoen keerde Van Rossom terug op het hoogste niveau en greep hij met Valencia naast de zege in de Eurocup-finale.