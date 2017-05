EK basketbal: Ann Wauters krijgt groen licht, Julie Allemand valt uit

Ann Wauters (36) sukkelt al enkele weken met haar lies. Na een dokterscontrole mag ze weer herbeginnen met de specifieke trainingen. Ze stoomt zich klaar met een aangepast programma.

Slecht nieuws is er van Julie Allemand (20). De aanvoerster van Castors Braine ziet het EK in het water vallen: haar rechterknie is geraakt en ze moet verplichte rust houden.

Het EK is in Montenegro, Rusland en Letland. In de selectie van bondscoach Philip Mestdagh ontbreekt alleen nog Emma Meesseman. Zij is tot 24 mei aan de slag in de WNBA.

Komend weekend spelen de Cats twee oefenduels: zaterdag en zondag is Slovakije de tegenstander in Kortrijk.