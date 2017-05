VIDEO: Golden State speelt San Antonio van het parket en leidt met 2-0

Curry wees de Warriors de weg met 29 punten. Curry wees de Warriors de weg met 29 punten.

De Golden State Warriors hebben nog altijd geen wedstrijd verloren in de play-offs van de NBA. Vannacht speelden Stephen Curry en co de San Antonio Spurs helemaal op een hoopje in de tweede finalewedstrijd van de Western Conference: 136-100. De Warriors leiden zo met 2-0.