Komt de NBA naar Europa? "Kan nefast zijn voor Europees basketbal"

Moeten we deze denkpiste als een bedreiging zien? "We moeten afstappen van het idee dat we zelf een Europese NBA kunnen creëren."

"Als je het als een bedreiging ziet, dan ga je verkrampen en zul je tijd en energie verspillen. We zullen het als een opportuniteit moeten zien, want zij zijn economisch een stuk beter. Dit is een kans om lokale verankering te stimuleren."

Zien we sterspelers zoals Stephen Curry weldra dan in Europa? "Ik denk dat het niet voor volgend jaar of voor over twee jaar zal zijn. Als het gebeurt, dan vermoed ik dat het vijf jaar zal duren voor men zich aan de overstap waagt. Maar de kans is wel reëel."