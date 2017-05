De teerling is geworpen De 8 teams die naar de play-offs mochten waren al bekend, maar het was tot de laatste speeldag wachten wie tegen wie zou uitkomen in de eerste ronde. Charleroi deed een gouden zaak door Bergen te verslaan en zo onder meer Oostende en de Antwerp Giants te ontwijken. Ook Aalstar kon op de slotspeeldag nog oprukken, naar de 4e plaats. Hierdoor heeft het het thuisvoordeel in een eventuele belle, net als Oostende, Antwerp en Brussels.

