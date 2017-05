Castors Braine doet volgend seizoen opnieuw mee aan Euroleague

Ons doel is om over tien jaar nog altijd aan de top te staan.

Ons doel is om over tien jaar nog altijd aan de top te staan.

"We hebben van de FIBA (de internationale basketvereniging) bevestiging gekregen dat we geen barrages moeten spelen en verzekerd zijn van onze plek bij de zestien deelnemende teams. Zo kunnen we veertien wedstrijden spelen tegen de Europese - en wereldtop."

"Het doel is om nadien door te stoten naar de kwartfinales van de EuroCup (de op een na hoogste Europese competitie). Ik vind nog altijd dat deelname aan de Euroleague de makkelijkste weg is naar de EuroCup", zegt Platieau.

"Deelname aan de Euroleague blijft een eer voor ons. Zo kunnen we het vrouwenbasketbal in de aandacht brengen. Ons doel is om duurzaam succes te boeken en ook over tien jaar nog aan de top te staan", besluit hij.