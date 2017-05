Wat een wedstrijd. Giants vs @BCOOSTENDE 90-80 we maken een einde aan een reeks van 17 opeenvolgende nederlagen vs BCO uitg.supercup

Aalstar veert op in Leuven Na de nederlaag in Bergen heeft Aalstar weer aangeknoopt met de zege. Okapi won met 87-78 in Leuven. In het klassement staat Aalstar nu zesde. In de andere matchen was Charleroi te sterk voor Kangoeroes Willebroek baas (89-59), Bergen won met 82-69 van Limburg United. Morgen staat de topper tussen leider BC Oostende en eerste achtervolger Antwerp Giants op het programma.

