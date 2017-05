Vrouwen mogen hoofddoek dragen tijdens basketbalwedstrijden

In 2014 verlieten de Qatarese vrouwen nog de Aziatische Spelen omdat ze hun hoofddoek tijdens wedstrijden niet mochten aanhouden. Hoofddeksels waren verboden door de FIBA om veiligheidsredenen. Nu schrapt de federatie die regel.

Nieuwe, strenge maatregelen moeten ervoor zorgen dat vrouwen niet verstrikt kunnen raken in hun hoofddoek. Zo moet die strak om het gezicht zitten, zonder openingen bij de hals. Maar de hoofddoek mag het gezicht niet gedeeltelijk of volledig bedekken. Bovendien moet de stof zwart of wit zijn, of dezelfde kleuren hebben als het clubtenue.

Naar eigen zeggen wilde de bond tegemoetkomen aan de wens van steeds meer moslimlanden om hoofdbedekking toe te staan.