Castors Braine pakt vierde basketbaltitel op een rij

Castors Braine pakte de titel met overtuigende cijfers.

Castors Braine heeft zijn dominantie in de basketbalcompetitie nog eens in de verf gezet met een vierde opeenvolgende landstitel. Castors klopte ook in het tweede finaleduel (best-of-three) Willebroek. Het was de 102e opeenvolgende zege van Castors in de Belgische competitie.