VIDEO: Boston Celtics en Washington Wizards mengen zich in titelstrijd NBA

Boston Celtics en Washington Wizards hebben hun ticket beet voor de halve finales van de Eastern Conference in de NBA. Zo blijft er enkel in de Western Conference nog een plekje vrij op de affiche: LA Clippers of Utah Jazz spelen een beslissend duel.