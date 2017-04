Van Rossom, Hervelle en Lojeski speerpunten in EK-preselectie van de Lions

De voorbereiding van de Belgische ploeg op het EK zal zich vooral in het buitenland afspelen. In de laatste week van juli is er een stage in IJsland met twee oefeninterlands tegen het gastland.

Op 5 augustus oefenen de Lions in Duitsland. Vanuit Duitsland gaat het naar Spanje. Op 7 augustus is er een partij tegen Tunesië en op 9 augustus eentje tegen Spanje. Van 17 tot 20 augustus is er het vierlandentornooi in Toulouse, tegen Italië, Frankrijk en Montenegro.

Last but not least komt Europees kampioen Spanje op woensdag 23 augustus naar België voor een oefeninterland. Spanje veroverde op de Olympisch Spelen van 2008 en 2012 de zilveren medaille en vorig jaar in Rio de bronzen.

Zes dagen later vertrekken de Lions richting Turkije. Op het EK speelt België in poule D tegen Groot-Brittannië, Letland, Rusland, thuisland Turkije en Servië.