VIDEO: Geweldig seizoen van Westbrook zit erop ondanks nog eens 47 punten

Het seizoen voor Westbrook zit er dus op en het was er een waarin hij bijna elke wedstrijd van zich liet spreken. In die mate dat de man van een gemiddelde van 31,6 punten per wedstrijd de grote kandidaat is voor de MVP-trofee.

Westbrook zette de ene na de andere "triple double" neer en kwam voor het reguliere seizoen uit op 42 stuks, een nieuw record voor de NBA. Hij verbeterde de prestatie van legende Oscar Robertson uit 1961-1962. Met drie "triple doubles" na elkaar in de play-offs evenaarde hij Wilt Chamberlain, die andere grootheid, uit 1967.

Toch is het niet Westbrooks Oklahoma, maar het Houston van James Harden dat doorstoot naar de tweede ronde in de Western Conference. Harden, Westbrooks concurrent voor de MVP-titel, maakte 34 punten. Houston krijgt nu San Antonio of Memphis tegenover zich. In die serie leiden de Spurs met 3-2.