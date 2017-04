Wie worden de tegenstanders van Cleveland en Golden State in tweede ronde play-offs?

In de Eastern Conference heeft Cleveland zich als eerste team geplaatst voor de tweede ronde. LeBron James en co zullen ofwel de Toronto Raptors, ofwel de Milwaukee Bucks in de ogen kijken. Toronto staat met 3-2 voor.

Ook in de andere matchen is het nog lang niet zeker wie zal doorstoten. In het duel tussen de Boston Celtics en Chicago Bulls is het voorlopig 2-2. In de strijd tussen de Washington Wizards en de Atlanta Hawks hebben we hetzelfde scenario.