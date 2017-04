Belgische basketbalcompetitie legt nadruk op eigen jeugd met Homegrown Player Rule

"Die homegrown player moet tussen de leeftijd van 12 en 21 jaar minstens vier jaar hebben gespeeld bij een bij de Belgische federatie aangesloten club. Wij wilden het systeem al volgend seizoen invoeren, maar de clubs hebben om een jaar uitstel gevraagd. Het gaat hier om een ingrijpende verandering. Daarvoor is een aanpassingsperiode nodig."

"Het is zeker niet onze bedoeling om de clubs of de spelersmarkt onder druk te zetten, ook al leggen we de focus nu op de eigen jeugdspelers. De clubs krijgen hiervoor meer bescherming door middel van een opleidingsvergoeding, die uitbetaald wordt als de jeugdspeler naar een andere club zou vertrekken", besluit Van de Keere.