VIDEO: LeBron James zet eigen balverlies recht met geweldige actie

Voor Westbrook en Oklahoma is het bijna einde verhaal tegen Houston. Ze verloren thuis met 109-113 en staan nu 3-1 achter. Westbrook (City) scoorde alweer punten in het rechtstreekse duel met tegenspeler James Harden. Westbrook tekende voor een nieuwe "triple double" met 35 punten, 14 rebounds en 14 assists. Het is zijn derde op een rij in de play-offs. Alleen Wilt Chamberlain deed hem dat al een keer voor in 1967.

James Harden bleef steken op 16 punten. Hij zette maar 5 van zijn 16 schoten om. Westbrook lijkt MVP te zullen worden, maar dat zal dan zonder titel zijn.