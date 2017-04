Video: Oklahoma City klauwt terug na misser op de buzzer van Harden

Russell Westbrook geeft Oklahoma City hoop met een triple-double. Russell Westbrook geeft Oklahoma City hoop met een triple-double.

Houston Rockets is nog niet klaar met Oklahoma City Thunder in de eerste ronde van de play-offs. Een derde nederlaag leek nochtans in de maak voor Russell Westbrook en co, maar in de laatste seconde miste James Harden de kans op de driepunter.