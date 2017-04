VIDEO: Cavaliers voorbij Pacers na historische comeback

In eigen huis een heel ander verhaal in de eerste helft. De Pacers speelden de titelverdediger op een hoopje voor de rust en gingen met een 74-49 voorsprong de kleedkamers in.

Wedstrijd gespeeld, denk je dan. Maar dat was zonder LeBron James gerekend. De absolute ster van de Cavs liet na de onderbreking zien waarom hij voor velen nog altijd de beste speler in de NBA is.

Met enkele indrukwekkende dunks en een reeks driepunters bracht hij zijn team opnieuw helemaal in de wedstrijd. Meer nog, de Cavs gingen in het slotkwart op en over Indiana en haalden het uiteindelijk met 114-119.

James eindigde met een "triple double" (41 punten, 13 rebounds en 12 assists) en ging en passant Kobe Bryant voorbij op de topschutterslijst aller tijden van de NBA playoffs. "The King" heeft nu 5.670 punten, enkel Kareem Abdul-Jabbar (5.762) en Michael Jordan (5.987) doen voorlopig nog beter.