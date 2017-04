Oostende stelt leidersplaats veilig, Brussels laat tweede plaats liggen

Rust : 45-29

: 45-29 Quarters : 19-17, 26-12, 13-15, 14-24

: 19-17, 26-12, 13-15, 14-24 Topschutter Charleroi: Richardson en Grant 14 punten

Richardson en Grant 14 punten Topschutter Brussels: Bray 12 punten

Charleroi had een ruime voorsprong, maar bibberde in het slot nog. Het boekt een belangrijke zege in de strijd voor de play-offs. Voor Brussels was het de tweede nederlaag op een rij.