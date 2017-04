Meesseman mag met Jekaterinenburg toch het podium op in EuroLeague

Titelverdediger en organisator Jekaterinenburg was de grote favoriet in de Final Four van de EuroLeague, maar vrijdag gingen Meesseman en co verrassend onderuit tegen Fenerbahçe in hun halve finale (zie: Lees ook).

In een heruitgave van de finale van twee seizoenen geleden mocht Jekaterinenburg vanmiddag tegen USK Praag strijden voor de derde plaats. De Russen waren blijkbaar nog wat van slag van het verlies in de halve finale, want aan de rust stonden ze vijf punten in het krijt.

Een ijzersterke Emma Meesseman hielp die scheve situatie rechtzetten. Bij het begin van het vierde quarter bezorgde ze haar ploeg een eerste voorsprong in lange tijd, waarna Jekaterinenburg richting de bronzen medaille doorstoomde. Eindstand: 68-63.

Meesseman had een heel groot aandeel in de overwinning. De Belgische liet een double-double aantekenen: 16 punten (waarvan 14 in de tweede helft) en 12 rebounds. Later vandaag spelen Fenerbahçe en het Russiche Dinamo Koersk de finale van de EuroLeague.