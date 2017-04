Emma Meesseman mag finale EuroLeague op haar buik schrijven

Jekaterinenburg was de torenhoge favoriet tegen Fenerbahçe. Het was niet alleen de titelverdediger én had het thuisvoordeel in de Final Four, het had ook nog eens 15 matchen op een rij gewonnen in de EuroLeague.

Fenerbahçe, dat voor het 5e jaar op een rij aan de Final Four mocht deelnemen, kon voor de rust gelijke tred houden en profiteerde na de rust van het matige aanvallende en verdedigende werk van de Russen.

Emma Meesseman deelde mee in de malaise bij Jekaterinenburg. Ze maakte in 18 minuten amper 2 punten, al plukte ze wel 5 rebounds.