Bergen bederft Night of the Giants-feestje

Bezoeker Demps was man van de match met 30 punten

Met Antwerp-Bergen stond er vandaag nog een duel van de 28e speeldag op het menu. 17.000 fans in het Sportpaleis - met burgemeester Bart De Wever - zagen hoe de thuisploeg onderuitging. De achtste in de stand was met 80-85 te sterk voor de nummer twee. De Giants stonden nooit op voorsprong.