Ann Wauters grijpt naast EuroCup met Turkse ploeg

Vorige week gingen Wauters en co. thuis onderuit met 4 punten: 69-73. De opdracht was zwaar: Yakin Dogu, een debutant op het Europese niveau, verloor nog niet in Europa in eigen huis.

Toch leek Agü Spor, dat zijn derde Europese finale speelde, de boel te kunnen redden. Het nam een agressieve start met 12-25 in het eerste kwart. Bij de rust stond er 24-33 op het bord, maar een 15-2-tussenspurt van de thuisploeg bij het begin van het vierde kwart was dodelijk. Zo werd het 63-58.

Wauter speelde 31 minuten, goed voor 8 punten, 8 rebounds en 2 assists.