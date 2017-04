Ronnie McCollum moet Lynch vervangen bij Limburg United

McCollum heeft ervaring in de Belgische competitie. Hij speelde onder meer bij Vilvoorde, Luik en Bree. Tijdens zijn spelerscarrière begon hij ook jeugdploegen te coachen. Vorig seizoen leidde hij in zijn eerste seizoen als coach Houthalen naar een play-off-plaats in de Top Divisie 1.

"McCollum heeft oog voor jonge spelers en staat erom bekend hen te laten groeien en jonge talenten tot beloftevolle spelers te ontwikkelen", klinkt het op de site.

McCollum moet Brian Lynch vervangen in Limburg. Die trekt naar Charleroi.