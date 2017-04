Officieel: Brian Lynch is volgend seizoen de coach van Charleroi

"We zijn trots dat we met de New Yorker Brian Lynch onze nieuwe coach kunnen aankondigen", zegt Charleroi. "Lynch is dol op snel en offensief basketbal. Het lijdt geen twijfel dat hij voor spectaculair basketbal zal zorgen. Lynch was onze eerste keuze. Intussen steunen we onze huidige interimcoach Pascal Angillis volledig om het seizoen toch nog in schoonheid af te sluiten."