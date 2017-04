Oostende na Europese exit: "Ontgoocheld, maar ook trots"

"Anderzijds denk ik dat we een mooi parcours hebben afgelegd. We verlaten Europa met opgeheven hoofd. Misschien had er meer ingezeten als we de tweede match thuis hadden mogen spelen, maar de loting besliste daar anders over."

Vooral de 2,18m grote Moustapha Fall deed Oostende veel pijn. "Die heeft de volle 40 minuten gespeeld. Hij was erg intimiderend onder de ring en vooral op het einde zag je hoe sommige spelers niet meer fris genoeg waren om zich daarover te hijsen. Tegen zo iemand spelen kost een pak energie."

"Nu wordt het zaak om ons zware parcours wat te verteren, zowel fysiek als mentaal. Deze jongens hebben al een serieus aantal wedstrijden gespeeld. We willen onze polepositie in de reguliere competitie behouden en dan met een frisse kop de play-offs aanvatten."