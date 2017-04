Zesde Europese beker is ver weg voor Ann Wauters na thuisverlies in finale

Ann Wauters won in haar lange basketbalcarrière al 5 Europese bekers. 4 keer de Euroleague, de hoogste beker, en 1 keer de Eurocup, in 2015 met Villeneuve-d'Ascq (toen in de finale tegen Castors Braine).

Een zesde titel is na de heenmatch van de finale iets minder waarschijnlijk geworden. Agü Spor Kayseri kon in een duel tussen 2 Turkse clubs het thuisvoordeel niet optimaal benutten. Bij de rust stond het al 37-39 in het krijt. Het eindverdict was 69-73.

Wauters stond 25 minuten op het parket en was in die tijd goed voor 10 punten (5 van de 12 pogingen geslaagd). Ze nam ook 2 rebounds en gaf 3 assists.