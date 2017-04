"5 punten voorsprong is te weinig voor Oostende, al hoop ik dat ze mijn ongeluk bewijzen"

Voor BC Oostende zou het de eerste keer zijn in de 47-jarige geschiedenis dat de club een Europese finale zou halen. "Dat zou straf zijn. Historisch, want een finale is sowieso historisch."

"Maar eigenlijk is het Europese basketbal een beetje een klucht. Je hebt 4 bekers: 2 van de Euroleague, waar de allersterkste ploegen spelen en 2 van de FIBA zelf, met de Champions League en de Europe Cup. Oostende speelt dus in de 4e en laagst aangeschreven beker. Een finale zou knap zijn, maar we moeten het wel in het juiste perspectief plaatsen."